IL PRINCIPE DELLE TERME

Dopo l'intimità del palco della Garbatella, la maestosità di Caracalla e l'abbraccio sinfonico di un'orchestra intera. È una nuova sfida, quella che attende Francesco De Gregori, domani e mercoledì, nella suggestiva cornice delle Terme. Il De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live vedrà infatti per la prima volta il Principe accompagnato da una grande orchestra per presentare i suoi più principali successi in chiave sinfonica. Un evento che suggella l'apertura ufficiale della stagione estiva 2019 dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla. «Sono particolarmente felice che la Stagione estiva 2019 alle Terme di Caracalla venga aperta da questo evento eccezionale - ha dichiarato Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma - Le Terme di Caracalla da qualche anno a questa parte sono aperte alle eccellenze musicali oltre i rigidi confini dell'opera e della musica classica. E la musica e l'arte di De Gregori, da molti decenni, rappresentano un vertice assoluto della canzone italiana, una delle forme più antiche e nobili del nostro patrimonio musicale».

L'orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale i musicisti dello Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. «Se sarò soddisfatto del risultato finale del tour, mi piacerebbe entrare in studio e registrare il concerto in presa diretta con l'orchestra - aveva annunciato De Gregori in occasione della presentazione del tour - Magari non un disco registrato dal vivo, con gli applausi, ma in studio con l'Orchestra sì. Un disco registrato in sala». E poi, a proposito dei nuovi arrangiamenti: «Io non scrivo sul pentagramma, ma ho ovviamente ascoltato gli arrangiamenti del Gnu Quartet e posso dire che sono davvero belli. Anche questa dei concerti con l'orchestra è un'idea che mi è venuta una mattina e la trovo un'ottima idea». I biglietti sono in vendita su www.operaroma.it, www.ticketone.it. Prezzi da 40 euro a 95 (inclusi i diritti di prevendita).

