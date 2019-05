IL PRINCIPE AZZURRO

Ida Di Grazia

«It's a boy!» Dopo lunghi anzi lunghissimi mesi d'attesa il Royal Baby è nato ieri alle 5,26 del mattino. È un maschietto di poco più di tre chili. Il figlio del principe Harry e di Meghan Markle è il settimo in linea di successione al trono britannico, ma ha già un primato tutto suo: è il primo afroamericano di casa Windsor. «È la più incredibile esperienza che potessi immaginare ha annunciato Harry, rompendo il protocollo della casa reale e mostrandosi in modo informale davanti le telecamere di fronte alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino al castello di Windsor - Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione. Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l'amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere questo momento con tutti».

Per settimane la data della nascita del nascituro è rimasta riservata così come il sesso, in tantissimi speravano fosse una femminuccia e che si potesse chiamare Diana, ma il fiocco azzurro ha rimescolato le carte. Anche i bookmaker hanno dovuto ricalibrare il tiro e come riporta Agipronews ora tra i nomi in testa ci sono Alexander e James (entrambi favoriti a 4,50), con Arthur a 7 volte la scommessa.

Per ora però bisogna attendere probabilmente a giugno, quando ci sarà il battesimo. Harry e Meghan sono anche la coppia che ha infranto più protocolli in assoluto, tutti con il benestare della regina che per il piccolo di casa Windsor ha da sempre un debole. Per la prima volta non ci sarà la tradizionale foto dei neo-genitori sulle scale della clinica, Harry e Meghan avevano annunciato la decisione di godersi il loro primogenito in totale privacy per qualche giorno prima di mostrarlo al mondo, inoltre la duchessa del Sussex non ha utilizzato l'equipe ginecologica a disposizione, ma ha arruolato un'ostetrica donna di sua fiducia.

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono già a Frogmore Cottage, la loro nuova residenza di Windsor, insieme alla mamma di Meghan, Doria Raglan, ma potrebbe esserci un nuovo trasloco in vista, i soliti ben informati parlano addirittura della California. Per la prima volta, oltre ai Windsor al completo sono stati informati anche i membri più vicini della famiglia di Lady Diana Spencer.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA