IL PRIMO RE

Enrico SarzaniniROMA Una seconda opportunità da non farsi scappare. Nel giorno della sua presentazione il neo acquisto Romulo lancia la sfida: «E' la mia occasione più importante, ne avevo già persa una alla Juventus quando ho avuto diversi problemi fisici. Volevo questa rivincita personale, la Lazio rappresenta un top club e ho la possibilità di dimostrare tutto il mio valore». Dopo un paio di stagioni vissute tra Genova e Verona a 31 anni per il brasiliano, che ieri ha svolto la seconda parte delle visite alla clinica Paideia, c'è la ghiotta opportunità di centrare la qualificazione in Champions.«Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali, volevo venire a tutti i costi qui. La Juventus fa un campionato a parte ma la Lazio gioca il calcio migliore e punterà in alto». Complici i sorprendenti risultati di Atalanta e Sampdoria il gruppo delle pretendenti all'Europa che conta è più ampio, Romulo indica la via per evitare brutte sorprese: «Saranno determinanti le ultime partite, siamo tutti lì in corsa. Servono tanti giocatori per raggiungere questo obiettivo, e per questo Tare mi ha chiamato». Concetto ribadito dallo stesso diesse che, ieri a Formello, ha sottolineato come il nuovo acquisto sia maturato dopo le problematiche fisiche delle ultime due settimane di Patric e Marusic».Brasiliano con passaporto italiano il suo inserimento a Formello è stata una semplice formalità: «Conoscevo già dei ragazzi, i brasiliani e i portoghesi e poi ho già giocato con Parolo e Immobile in Nazionale (nel 2014 con Cesare Prandelli ct azzurro, ndr). Qui mi sento a casa sono pronto a dare il massimo».Il tecnico Inzaghi è pronto a dargli una maglia da titolare questa sera contro l'Empoli allo stadio Olimpico: «Sto bene e sono a disposizione del tecnico che farà le sue scelte. Sono venuto per fare l'esterno ma tutti sanno che l mister può contare su di me anche come interno di centrocampo».Immancabile un pensiero alla sfida con la Roma: «Da quando sono arrivato in Italia, il derby della Capitale è quello più bello da vedere, il più sentito ma io non vedo l'ora di giocarlo e di vincerlo».Prima però ci sarà la sfida di Coppa Italia contro il Milan che vale le finali contro il un certo Piatek che Romulo ha avuto come compagno di squadra al Genoa. E ne parla davvero bene: «E' un giocatore fantastico e fortissimo in area di rigore. Bisogna fare attenzione negli ultimi metri con lui. Un pericolo costante, io lo conosco davvero bene».riproduzione riservata ®