Il primo interesse di Stick Dog? Il cibo, se possibile gli hamburger delle grigliate. Perché si chiama Stick? Perché è un cane disegnato tutto ad angoli, perché il suo inventore sa farlo solo così. Ma se non ha un padrone e vive in un comodo tubo, da qualche parte tra la città e il bosco, si sente solo? No, perché ha simpatici amici, tutti piuttosto disegnati come lui, ma sono un barboncino, un meticcio, un bassotto e un dalmata. Un po' angolosi e rettangolari come cani, ma molto simpatici. La storia di Stick Dog è un divertente libro diario che può conquistare anche i lettori più recalcitranti, la scrittura è immediata, buffa, spiritosa. L'autore, Tom Whatson, ha lavorato nel marketing e nella pubblicità, e hauna grande capacità di coinvolgere, tra battute e situazioni divertenti.

Il diario di Stick Dog. Una storia bellissima disegnata così così di T. Whatson, Le Rane Interlinea, 12 euro

