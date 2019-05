Il primo figlio arriva tardi E molte donne rinunciano

Lorena Loiacono

Pochi figli e, quindi, poche mamme a festeggiare una delle ricorrenze più dolci dell'anno, che cade domenica prossima. In Italia le mamme sono sempre meno e, quando arriva la cicogna, le trova sempre un po' più grandi. Le donne italiane rimandano la prima gravidanza di anno in anno. Con picchi di 60enni che, in altri tempi, avrebbero fatto le nonne. L'età media per la prima gravidanza sfiora i 32 anni, in aumento di quasi 12 mesi sul 2008. Un fattore legato a motivi economici, lavorativi e di stabilità: se non c'è una sicurezza di base, infatti, è difficile metter su famiglia. Con il rischio però che poi sia troppo tardi. A causa della crisi, le famiglie diminuiscono al pari delle nascite, proprio a partire dal 2008 che, di fatto, segnò l'avvio della crisi: secondo i dati Istat, in Italia sono nati appena 449 mila bambini nei 12 mesi del 2018. Ben 9 mila in meno rispetto all'anno precedente. E non è poco, considerando che il calo delle nascite, e quindi delle mamme, va avanti in caduta libera di anno in anno: dal 2014 si sono perse 54mila nascite. Il crollo è drasticamente iniziato nel 2008: in dieci anni, infatti, sono sparite ben 128 mila culle.

Oggi una mamma ha in media 1,32 figli, mentre le donne nate nel 1940 ne hanno 2,16. Sono quindi in aumento le donne che progressivamente rinunciano a farsi una famiglia: tra quelle nate nel 1950, infatti, solo 11,1% non ha figli, tra quelle del 1960 la percentuale ha raggiunto il 13% mentre tra le nate nel 1977, le quarantenni di oggi, più di una su 5 non ha figli: il 22,%. Un dato che aumenta di anno in anno. Saranno sempre meno, quindi, le donne che festeggeranno la Festa della Mamma.

