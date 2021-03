Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è sottoposto ieri mattina alla vaccinazione anticovid nell'Istituto Spallanzani, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti. Al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età.

Ringraziamenti al Capo dello Stato, anche per la dimostrazione di senso civico manifestata restando in fila come gli altri, è stata espressa dal ministro della Salute Speranza e trasversalmente da diversi esponenti delle forze politiche. «È venuto da noi come un normale cittadino, ha fatto il percorso che normalmente fanno tutti - ha commentato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia - Ha fatto il vaccino, è rimasto 15 minuti in osservazione e poi è andato via. Come un qualsiasi cittadino. Questo è l'atteggiamento dei grandi uomini».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

