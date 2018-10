Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, insieme con il dg della Asl Roma 1 Angelo Tanese, ha inaugurato i nuovi reparti e servizi dell'ospedale romano San Filippo Neri: Ortopedia, Laboratorio Analisi e Smile House.Il nuovo reparto di Ortopedia dispone di camere a uno o due letti con bagno e di attrezzature di nuova generazione, come le barelle da Tac. Fondamentali i percorsi con il nuovo reparto sala gessi e le vicine camere operatorie. Dispone inoltre di un'area che sarà dedicata a un centro revisione protesi di alta complessità. Poi c'è il laboratorio analisi d'eccellenza: 1.500 metri quadrati per un hub regionale che riunisce i laboratori di Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia. Attivo H24, 365 giorni all'anno, è passato da 2,5 milioni di prestazioni annue del 2014 agli oltre 6 milioni attuali. Oggi il Laboratorio gestisce campioni provenienti da 60 siti differenti, alcuni dei quali fuori dal territorio della Asl (come Civitavecchia e Bracciano).Infine la Smile House Roma, centro multispecialistico per pazienti con malformazioni congenite cranio maxillo facciali, realizzato grazie a una collaborazione tra pubblico e provato. Le attività chirurgiche sono state avviate già dal 16 dicembre 2017. Nelle otto sedute - a meno di un anno dall'inizio dell'attività chirurgica - sono stati trattati un totale di 42 pazienti. Sono già previsti i successivi interventi secondo una lista d'attesa programmata e si stima che a regime verranno circa 150 casi annui.(S. Uni.)