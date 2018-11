Il presidente del Cio si sbilancia: Milano favorita per i Giochi 2026

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «La candidatura di Milano e Cortina ha ottime chance. Dovranno lavorare duro, ma comunque fin qui è una candidatura molto promettente. È ancora una bella competizione: l'Italia con la passione per lo sport e le sue abilità di organizzare con successo grandi eventi, ha ottime possibilità di vincere». Il presidente del Cio, Thomas Bach, ieri a Roma al suo arrivo al Coni per la festa di Mario Pescante, ex presidente Coni e già membro del Cio, si mostra ottimista sulle chance italiane di ospitare i Giochi invernali del 2026. Ad accogliere Bach, c'era il presidente del Coni, Giovanni Malagò accompagnato dallo stesso Pescante. Considerata, quindi, la difficile situazione di Calgary, altra candidata ai Giochi 26, resta Stoccolma come pericolo n.1 ma battibile.Sempre ieri Bach ha incontrato il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Il confronto con il Governo è stata l'occasione per fare il punto sul sostegno dell'esecutivo alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 ma anche sulla riforma prevista dalla manovra che prevede la nascita di un nuovo ente denominato Sport e Salute in sostituzione dell'attuale Coni Servizi. Al riguardo Bach ha chiarito: «Sono venuto a Roma per avere maggiori informazioni al riguardo. Preferisco parlare di cose che conosco, prima di commentare la nuova riforma varata dal Governo».(G.Bul.)