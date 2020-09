IL POSTICIPO DI A

MILANO - Buona la prima per il Milan che batte 2-0 il Bologna a San Siro nel posticipo della prima giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di uno strepitoso Ibrahimovic, leader tecnico ed emotivo dei rossoneri che decide la sfida con un colpo di testa al 35' e un rigore trasformato con potenza e precisione al 51'. Tutto facile per il Diavolo contro i rossoblù che si spengono dopo un inizio promettente e tornano a farsi vedere solo nel finale a partita ampiamente compromessa. A fine partita Ibra: «Se avessi avuto venti anni nei avrei fatti quattro di gol non due ma per fortuna ho 39 anni. Sono come Benjamin Button: sono nato vecchio, ma morirò giovane». E aggiunge: «Sto bene, sto lavorando. La squadra ha lavorato bene: si vede che non siamo ancora al cento per cento, ma era importante incominciare bene. L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno».

