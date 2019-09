Il portoghese si coccola Dzeko: «Sono davvero contento di lavorare con lui, è un vero leader. Come l'ho convinto? Ho convinto tutti. Si può vederlo dal modo in cui abbiamo giocato». La Roma, al netto di errori ed equilibri da registrare, gioca da squadra compatta. C'è stato pure spazio per le polemiche nel finale. «La punizione dalla quale nasce il loro gol non c'è», denuncia Sansone. Ma pure il rigore fischiato per presunto fallo di Kolarov su Orsolini sembra generoso, come sottolinea Dzeko: «Vittoria meritata anche perché il loro penalty è un po' regalato. Al gol siamo impazziti tutti». «Perché non ha visto al Var? - ribadisce Kolarov - Vincere qui non era facile». E mercoledì arriva l'Atalanta nel primo scontro diretto per la Champions.

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA