Il Porca puttena di Banfi sparisce dallo spot Tim: «Tutto ok»

Il «porca puttena» più famoso della Tv sparisce dallo spot. Detta a gran volce da Lino Banfi durante la pubblicità di TimVision dedicato all'Offerta Calcio e Sport, l'espressione, pronunciata con l'accento pugliese dell'attore, sarà sostituita da una versione tagliata dello spot in cui il protagonista - ovvero Oronzo Canà, simbolo del film cult L'allenatore nel pallone - inveirà per la sua antenna mal funzionante in modo più contenuto.

A sollevare la polemica è stato il Moige, Movimento Italiano dei Genitori, che una settimana fa aveva sporto una denuncia contro lo spot di TimVision dedicato all'Offerta Calcio e Sport a causa della bestemmia pronunciata nella promo.

Ma Tim ha precisato tuttavia «che la diversa battuta dell'attore non ha nulla a che fare con le polemiche ma rientra nello storytelling di una classica campagna a episodi».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

