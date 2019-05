Il popolo dei 5Stelle: ok a Di Maio leader

Esito scontato per la votazione online dei militanti 5Stelle, chiamati ad esprimersi sulla leadership di Luigi Di Maio. Il vicepremier è stato confermato capo politico del M5s con l'80% delle preferenze, In termini assoluti 44.849 votanti si sono schierati con il leader, mentre 11.278 hanno votato contro. Incassata la fiducia, il leader ha promesso da subito «una organizzazione più adeguata» oltre ad un «maggiore spazio e ascolto ai territori, ultimamente abbandonati». «Non perderò tempo ha promesso Di Maio domani (oggi, ndr) avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne. Sono sicuro che insieme ripartiremo più forti di prima. Ma il dibattito sulla riorganizzazione del partito è tutt'altro che terminato.

Molti parlamentari nutrono dubbi sulla nascita di una sorta di consiglio dei saggi che rappresenti le diverse anime del Movimento. Sia perchè l'esperienza del direttorio per Roma è già stata fatta e non ha funzionato, sia perchè in molti chiedono che il nuovo organo sia elettivo e non composto da persone nominate dall'alto. Roberto Fico, anima dei dissidenti, chiede che le «linee politiche vengano definite in modo collegiale senza rincorrere strategie comunicative e umori del momento».

Il momento complicato attraversato dal Movimento lo rende vulnerabile agli attacchi della Lega. Salvini del resto è stato chiaro: «Se si lavora, si va avanti. Se arrivano 4, 5, 6 no, la Lega non ha più tempo da perdere». I 5Stelle sospettano che Salvini voglia spingere Di Maio alla rottura e andare al voto a settembre, addossando ai pentastellati la colpa della crisi.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

