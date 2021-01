Il pompiere paura non ne ha, ma neanche Sirio, il bambino disabile di 7 anni divenuto famoso sui social grazie all'account Sirio e i tetrabondi, gestito insieme alla mamma Valentina. La famiglia del piccolo, insieme all'infermiera che lo assiste e le tartarughe, è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che un incendio, sviluppatosi in una palazzina al Trullo, aveva rischiato di ucciderli. Il rogo era partito dal piano di sotto, a causa di un mozzicone di sigaretta lasciato acceso, ma ha finito per interessare anche l'appartamento della famiglia di Sirio, costretta a rifugiarsi in balcone per non rimanere intossicata.

I vigili del fuoco sono riusciti a salvare tutti, creando un percorso sicuro. La casa, dopo le operazioni, è agibile solo a metà ma Sirio e Valentina, con la loro consueta ironia, la prendono con filosofia: «Non siamo destinati alla tranquillità, ma non per questo non l'amiamo. Essere salvati dai pompieri è stata una bella esperienza, per raccontarla abbiamo imparato nuove parole nella lingua dei segni, come incendio e fumo».(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

