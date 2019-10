Il pm: «Chiedo 18 anni di carcere per i due carabinieri del pestaggio»

Ida Di Grazia

Una requisitoria durissima: «In questa vicenda i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore». Nell'aula bunker di Rebibbia, dove si tiene il processo bis sul pestaggio in caserma subito da Stefano Cucchi la sera dell'arresto (tra il 15 e il 16 ottobre del 2009), il pm Giovanni Musarò ha infatti chiesto ieri la condanna a 18 anni per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale. Richiesta diversa per l'imputato-testimone Francesco Tedesco, per il quale il rappresentante dell'accusa ha sollecitato una sentenza d'assoluzione «per non aver commesso il fatto»: resta però la condanna a tre anni e mezzo di reclusione per l'accusa di falso nella compilazione del verbale di arresto di cui risponde insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto. Per quest'ultimo il pm ha chiesto otto anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non luogo a procedere, invece, per intervenuta prescrizione del reato di calunnia nei confronti di Mandolini, Tedesco e Vincenzo Nicolardi (anche lui carabiniere), a giudizio per le calunnie contro i tre agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso del primo processo e poi assoluti in via definitiva.

«Il lavoro del pm è come un abbraccio a Stefano ha dichiarato a margine Ilaria Cucchi, sorella di Stefano -. Sono profondamente emozionata. È un momento che non immaginavo sarebbe mai arrivato. Abbiamo fatto per anni un processo al morto, a Stefano. Oggi per noi è un riscatto, si dice finalmente che quella vita valeva qualcosa». «Questo processo spiega ancora Ilaria Cucchi - ci riavvicina allo Stato. Riavvicina i cittadini e lo Stato. Se ci fossero magistrati come il dottor Musarò non ci sarebbe bisogno dei cosiddetti eroi o della sorella della vittima che sacrifica dieci anni della sua vita. Ma questo non è un processo all'Arma».

Salvo cambi di programma la sentenza, una volta terminati gli interventi di tutte le difese, è prevista per la fine di novembre.

