Il piumino Moncler metropolitano e industriale. Nuovo capitolo per Moncler Genius: Matthew Williams, fondatore e direttore creativo di 1017 ALYX 9SM, ha firmato il progetto 6 Moncler 1017 ALYX 9SM. La collezione abbina dettagli siglati dall'hardware, il marchio di fabbrica del designer, alla praticità di Moncler in piumini, parka imbottiti, giacche a vento leggerissime, giacche smanicate e cappotti in pelle, cui si aggiungono accessori di forte impatto come le cinture in catena con i moschettoni, gli zaini con gilet o cappello incorporato e i boots in neoprene con suola in gomma. Le gradazioni cromatiche su base nylon diventano tattili e irregolari. Nastratura e saldatura a ultrasuoni hanno un ruolo chiave in questa collezione, mentre leggings e maglie sono realizzati in Econyl, nylon rigenerato. (P.Pas.)

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

