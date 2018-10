Il Pidocchietto salvato dalle scuole

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoIl Pidocchietto può tirare un sospiro di sollievo, gli abbonamenti per mantenerlo in vita arriveranno dalle scuole del quartiere. E così potranno tirare un sospiro di sollievo anche le oltre 10mila persone che si sono mobilitate per scongiurarne la chiusura. La scorsa settimana infatti, dopo l'annuncio del parroco di Sant'Ippolito sulla chiusura definitiva del cinema delle Province, si è scatenata una protesta sostenuta da migliaia di persone sia online, con tanto di petizione, sia sotto la scalinata della parrocchia guidata da Don Manlio che, di fronte a una simile mobilitazione, si è visto costretto a ritornare sui suoi passi dicendosi disposto a rivedere i progetti sulla sala da 299 posti, peraltro da poco ristrutturata.Ma ora la sala del cinema delle Province, che dal 1934 ospita film con costi ridotti accogliendo tante persone tra gli anziani del quartiere e i giovani universitari, oltre ad avere ricevuto tanta solidarietà potrà contare anche su 20mila euro stanziati dal Municipio 2. Il parroco don Manlio infatti, comunicandone la chiusura, aveva parlato di forti spese di gestione e poi, aprendo il dialogo per trovare possibili soluzioni, ha chiesto che i sostenitori del cinema d'essay lo sostenessero anche nella pratica, avviando una campagna di abbonamenti. E ora con la direttiva della giunta del II municipio si attiveranno card con le scuole del territorio.«Il Municipio ha spiegato la Presidente Francesca Del Bello - ha voluto fare la sua parte per scongiurarne la chiusura, paventata dalla parrocchia che lamenta l'insostenibilità economica della gestione della sala. Il Consiglio ha approvato una mozione in cui si chiedeva di mettere in atto ogni utile iniziativa finalizzata alla salvaguardia della sala anche prevedendo progetti e programmi economici che ne possano consentire la gestione in parità di bilancio. E così la giunta ha destinato 20.000 euro per finanziare un progetto di programmazione cinematografica rivolto alle scuole del quartiere. In questi anni tante sale hanno avuto vita difficile, alcune si sono trasformate in bingo, altre hanno chiuso, impoverendo drammaticamente l'offerta culturale dei nostri quartieri. Questo non deve succedere per il delle Province».