Il piccolo principe

TEATRO DELLE MUSE

Il capolavoro di di Antoine de Saint-Exupéry nella versione di Salvatore Della Villa. Una delle rare produzioni mondiali autorizzate dagli eredi e dalla casa editrice Gallimard.

Gli stessi costumi e scene, disegnate dall'artista Disney Emilio Urbano, sono fedeli ai disegni originali dell'autore. Uno spettacolo fedele e coinvolgente che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti. Una galleria di figure attualissime, metafore della condizione umana. Fedele al testo originale, Della Villa inserisce elementi di grande originalità creando uno spettacolo dal sapore felliniano allegramente sognante, che incanta i più piccoli ed emoziona gli adulti. Le musiche originali sono firmate a Gianluigi Antonaci. In scena Filippo De Carlo, Salvatore Della Villa, Matteo Padula, Rossana Peraccio, Maria Margherita Manco.

Via B. Cirino angolo

via D. Cambellotti, oggi

e domani alle 21, bigl.

da 7 a 10,50 euro, info 062010579, teatrotor

bellamonaca.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA