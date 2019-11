Il Piccolo Principe in scena con gli amici

Federica Piccini

Dal Piccolo Principe a Sherlock Holmes, passando per Babbo Natale e la Befana. Fino a Hans e Gret, scritto e diretto da Emma Dante. Tra le novità della nuova stagione teatrale, che vede rinnovare per il secondo anno consecutivo la sinergia con il Teatro Ciak, figura infatti la drammaturga siciliana che debutta nel teatro per ragazzi. Il suo spettacolo, per il quale ha curato anche i costumi, sarà sul palcoscenico dal 10 al 13/3. La storia è quella dei due fratelli poverissimi che vengono abbandonati nel bosco dove una vecchia megera li fa prigionieri. In scena domenica Il Piccolo Principe e il suo universo, la storia scritta da Antoine de Saint-Exupéry per la regia di Gigi Palla. Per tutte le feste natalizie, dall'8 al 22/12, nuovo allestimento di Stellina, scritto da Maria Toesca e diretto da Carla Marchini e Maria Toesca, l'avventura della piccola stella che dormiva tranquilla sulla coda della Grande Cometa e che all'improvviso cade giù nella sabbia del deserto. Dal 4 al 6/1 in prima nazionale alle Maschere, e al Ciak il 5 e 6/1, Cercasi Befana. Cosa accadrebbe se a pochi mesi dall'Epifania, la Befana decidesse di andare in pensione? Tra gli spettacoli dedicati ai più grandi, I Promessi Sposi, La Mandragola, Il caso Majorana e Don Quijote, in italiano e spagnolo.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

