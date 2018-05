Il piccolo Kluivert a un passo da Trigoria

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - A vent'anni di distanza un altro Kluivert sta per sbarcare in Italia. Si tratta di Justin, figlio di Patrick ex punta del Milan. L'esterno sinistro classe 99, infatti, sembra davvero a un passo dalla Roma al termine di un'annata da urlo con la maglia dell'Ajax caratterizzata da 10 gol e 5 assist in 30 partite. Monchi per lui ha perso la testa e già da qualche settimana ha lavorato con l'agente Raiola per aggiudicarsi uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale. Kluivert ha già espresso la chiara volontà di non rinnovare il contratto con i lancieri in scadenza nel 2019 e ha detto sì ai giallorossi. L'Ajax quindi è costretto a venderlo, ma chiede comunque 20 milioni mentre l'offerta della Roma è vicina ai 15 alla quale andrà aggiunta una lauta commissione al super agente. Un'altra conferma arriva dall'ex centrocampista van der Meyde intervenuto ieri a Teleradiostereo: «In Olanda sono sicuri, Justin andrà alla Roma». Così come ci andrà il difensore Marcano che ha sciolto le ultime riserve. Intensa pure la trattativa con l'Atalanta per Cristante sulla base di 25 milioni. (F.Bal.)riproduzione riservata ®