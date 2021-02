Il piano vaccinale della Lombardia - che solo 24 ore fa Salvini voleva proporre a Draghi come modello da esportare in tutta Italia - ieri è stato snobbato dal Cts, che avrebbe dovuto farne una valutazione. E subito torna a salire il livello di scontro tra la Regione Lombardia e Roma. Ieri ne ha dato notizia il governatore Fontana, furibondo: «Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione del piano vaccinale di massa della Lombardia». Ha spiegato Fontana: «Il piano coordinato da Bertolaso, da proporre anche a livello nazionale, si propone di vaccinare 10 milioni lombardi, un sesto della popolazione nazionale». Secca la replica del ministero della Salute: il piano vaccini «ha valenza nazionale» e dunque «ogni atto delle Regioni può essere valutato in ragione della necessità di azioni omogenee su tutto il territorio nazionale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

