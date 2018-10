IL PIANO ESCLUSIVO

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiInterventi mirati sull'intera viabilità del territorio: restyling di piazze e vie, pavimentazione rialzata per scongiurare gli incroci pericolosi, l'istituzione di zone 30 e una nuova ciclabile, che passando nel cuore del quartiere unirà il Parco degli Acquedotti al futuro Grab.Il nuovo Quadraro sarà così, a misura di cittadino, riqualificato nei suoi assi portanti, con un nuovo volto che parlerà la lingua della sostenibilità e della socialità a tutto campo. Nella sede municipale di Piazza di Cinecittà è stato illustrato ai cittadini del Municipio VII il progetto che punterà alla riqualificazione urbana del quartiere storico, nel quadrante sud-est della Capitale, anti-fascista nel sangue e diventato nel tempo paese nella città con i suoi Studios cinematografici, nonostante le sue casette occupate che riempirono nel tempo i lotti non ancora edificati e molti spazi dei suoi giardini ed orti, dando un'immagine dell'area di grande borgata cittadina. Non possiamo più permetterci desolanti quartieri dormitorio, intere fette di città isolate, periferie degradate e insicure. Noi abbiamo in mente qualcosa di diverso e presto lo attueremo in uno dei quartieri storici del nostro Municipio, il Quadraro, ha annunciato la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi.«La nostra idea di città è ormai chiara a tutti ha proseguito la minisindaca - e non ha nulla a che vedere con ciò che oggi è davanti ai nostri occhi. I principi cardine alla base di questo progetto di riqualificazione urbana sono quelli a noi più cari: autosufficienza dei quartieri, mobilità sostenibile, sicurezza, vita sociale. Gli interventi saranno molteplici e radicali». Rimarcando: «Abbiamo ripensato un intero quartiere con lo scopo di mettere davanti a tutto il benessere dei residenti e una ritrovata socialità che influisca positivamente sulla qualità della vita».riproduzione riservata ®