Il piano di Ama? Più cassonetti e nuovi assunti

Enrico Chillè

Investimenti da 340 milioni per potenziare i mezzi e la forza-lavoro di Ama. Questo, in estrema sintesi, il nuovo piano industriale della municipalizzata dei rifiuti, presentato e discusso ieri alla presenza di Daniele Diaco (presidente della Commissione Ambiente del Campidoglio), Katia Ziantoni (assessora all'Ambiente) e dell'ad Stefano Zaghis.

Il piano prevede la realizzazione di 37 nuovi centri di raccolta, due nuovi impianti di compostaggio a Cesano e Casal Selce, altri due per il trattamento del multimateriale, la costruzione di un nuovo Tmb, la riconversione dell'impianto di Rocca Cencia, la sostituzione di 37mila cassonetti e l'acquisto di 800 nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti. Il potenziamento di Ama passa anche attraverso le nuove assunzioni del personale: previsti 300 nuovi operatori nel breve termine, con le prove preselettive in arrivo, ed altri più avanti. «Puntiamo a risanare Ama e a renderla più efficiente. Il nuovo piano punta a rendere la raccolta dei rifiuti più efficace e funzionale alle esigenze della città», ha spiegato Diaco. Il piano segue l'annuncio della Raggi sulla scoperta di un buco da 250 milioni di euro nel bilancio di Ama.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA