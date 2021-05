Il pianerottolo come frontiera, la porta come metafora di esclusione. Filippo Meneghetti ha costruito Due intorno a un dispositivo architettonico che diventa lo spazio di un amore intenso, ma senza voce: due donne settantenni, Madeleine e Nina (Martine Chevallier e Barbara Sukowa) si amano in segreto da anni vivendo in due appartamenti, uno di fronte all'altro, all'ultimo piano di un palazzo. Tutti pensano che siano solo vicine di casa, compresi i figli di Mado, finché qualcosa non stravolge il loro equilibrio.

Quarantenne italiano espatriato in Francia, Meneghetti ha costruito col suo esordio Due un capolavoro di sentimenti e tensione drammatica, consegnando allo schermo una potente dichiarazione di libertà. Risultato: la vittoria di premi importanti e la responsabilità di rappresentare la Francia agli Oscar. Da domani in sala dopo il tutto esaurito all'anteprima al Nuovo Sacher.

L'uso degli spazi è decisivo nel film, come ci ha lavorato?

«Per anni ho coltivato l'idea di realizzare una storia di esclusione, ma non trovavo la prospettiva giusta. Un amico poi mi ha raccontato che le sue vicine di casa, rimaste entrambe vedove, vivevano con le due porte sempre aperte per tenersi compagnia».

Il nascondersi di Nina e Mado nasce dalla paura del rifiuto, un tema attualissimo in questi giorni in cui si discute del DDL Zan...

«Con questa storia ho detto ciò che volevo dire. I francesi usano l'espressione predicare ai convertiti: ecco, volevo evitare di parlare solo a chi è già d'accordo. Mi interessava fare un film in cui alla fine lo spettatore dimentica l'età e l'orientamento sessuale delle protagoniste».

Come ha scelto queste due attrici straordinarie?

«Cercavo due attrici che avessero il coraggio di raccontare la loro età con onestà. Viviamo in una società ossessionata dalla perfezione e dalla bellezza e finiamo per sentirci tutti a disagio coi nostri corpi. Sento la responsabilità di fare immagini che vadano in un'altra direzione».

Due è stato già visto in diversi paesi, c'è stata qualche reazione degli spettatori che l'ha colpita?

«Moltissime, in tanti mi hanno raccontato le loro storie. Ho anche ricevuto lettere di persone contrarie alle tematiche lgbt che mi hanno detto che alla fine sentivano queste donne come sorelle. Cose come questa danno un senso al lavoro che ho fatto».(M Gre.)

