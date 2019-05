IL PATTO CON LA CAMERA DI COMMERCIO

Un piano di rilancio della città in cinque punti: infrastrutture e sviluppo economico; attrazione di investimenti e marketing territoriale; semplificazione amministrativa; cultura; turismo e grandi eventi; scuola e lavoro. A prevederlo è l'intesa che a breve verrà siglata tra Campidoglio e Camera di Commercio per promuovere lo sviluppo economico di Roma. La giunta ha, infatti, approvato di recente una delibera che dà mandato alla sindaca Virginia Raggi o a un suo delegato di sottoscrivere un protocollo ad hoc. Tra gli obiettivi: un programma annuale d'azione che individui linee prioritarie di intervento; un piano strategico di attrazione di investimenti sul territorio; iniziative condivise di marketing territoriale.

La delibera parla tanto di «strategie comuni per implementare le attività delle società a partecipazione congiunta» quanto di promozione delle «iniziative orientale al lavoro». Nero su bianco ci sono inoltre: la compartecipazione alle «iniziative culturali ed artistiche della città e a grandi eventi di rilievo internazionale»; «specifiche iniziative a favore della moda»; tutela delle «attività commerciali e artigianali tradizionali»; la promozione dell'offerta turistica nazionale ed internazionale della Capitale.

