Il Passetto di Borgo cade a pezzi

Lorena LoiaconoSembra proprio che Roma stia cadendo a pezzi. Ieri un'altra parte di storia è venuta giù, inerme: si tratta dei frammenti delle Mura del Passetto di Borgo. Quello splendido angolo di fascino e mistero che, con i suoi 800 metri, collega il Vaticano con Castel Sant'Angelo: un passaggio pedonale che veniva usato dai Papi del passato per mettersi in salvo, in momenti di pericolo. Fu Papa Leone IV a volerlo, intorno all'850, per difendere il Vaticano dal pericolo delle invasioni saracene. Ma se i saraceni non hanno potuto nulla contro quelle Mura, sembra che invece l'abbandono le stia sbriciolando.È successo ieri mattina, poco prima delle 8.30: frammenti di tufo sono venuti giù lungo via di Borgo Sant'Angelo, all'altezza del civico 23, davanti al palazzo della Rai. L'area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco per fare i rilievi e circoscrivere il passaggio transennando l'area. Secondo quanto rilevato dai pompieri, il distacco ha interessato parti di tufo. E' stato quindi necessario rimuovere altre parti rimaste ancora attaccate perché erano in imminente pericolo di caduta. Non solo.È stato anche chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto che va dal vicolo Campanile al vicolo dell'Erba. Solo in un secondo momento l'area è stata riaperta al transito delle auto ma è rimasto interdetto ai passanti il tratto del marciapiedi su cui sono caduti i frammenti delle Mura. Resta da capire se quei frammenti vengono solo dal rivestimento o se, invece, fanno parte della struttura portante. Per questo è stato richiesto l'intervento del servizio tecnico sia del Vaticano sia della Soprintendenza che, comunque, ha fatto sapere che si è trattato solo di un lieve distacco e che ha già programmato per il Passetto un restauro periodico a partire dal prossimo autunno. Intanto no si placano le polemiche per il crollo, avvenuto 5 giorni fa, del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami di fronte al Campidoglio. Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha spiegato che avvierà i lavori con il Vicariato per effettuare sopralluoghi in tutte le chiese: «Mi interessa capire ha specificato - come mai sia successa una cosa che non ci aspettavamo. Ne abbiamo parlato in Consiglio dei ministri: serve il monitoraggio di tutti i beni sotto tutela».riproduzione riservata ®