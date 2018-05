Il Paris Saint Germain chiama anche Higuain

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Buffon, sì, ma non solo. Nel mirino del Psg c'è anche Higuain, etichettato come non incedibile dal suo tecnico Allegri nel vertice di lunedì scorso in sede bianconera.L'indiscrezione pubblicata ieri su queste stesse pagine è confermata: il Pipita potrebbe essere sacrificato per fare cassa e dare l'assalto a Milinkovic-Savic. A due condizioni: l'offerta per Higuain non dovrà essere inferiore a 50 milioni e l'argentino dovrà manifestare l'intenzione di andare via. Alla finestra per lui, oltre al Psg, ci sarebbe anche il Chelsea, specie se nel posto ora di Conte siederà Sarri.E allora si potrebbe ipotizzare uno scambio con lo spagnolo Morata, che è con il francese Martial (Manchester United) una delle prime alternative a Higuain individuate dalla Juventus, anche in un'ottica di ringiovanimento del reparto offensivo. Allegri non vorrebbe invece rinunciare a Dybala né a Mandzukic, quest'ultimo finito al centro di un'ipotesi di scambio con Bonaventura che però non trova conferme presso bianconeri e rossoneri. Tornando a Buffon, è tutto pronto per l'annuncio del suo passaggio al Psg, benché il portiere a margine dell'addio di Pirlo abbia detto di volersi prendere «una settimana di tempo per decidere». riproduzione riservata ®