IL PARERE DEI BOMBER

Fabrizio Ponciroli

Immobile fa discutere. E' l'uomo giusto per essere il centravanti titolare dell'Italia di Mancini? Diversi bomber hanno provato a fare chiarezza su chi sia il vero Immobile. Dario Hubner, capocannoniere della Serie A 2001/02, regala un consiglio per la punta azzurra: «Deve migliorare molto in campo europeo. Lui fa tantissimi gol ma non fa paura in campo europeo. Con lui i difensori sono troppo tranquilli. Non è un Lewandowski che mette pressione ai suoi avversari. Deve riuscire ad essere più incisivo in Europa, a mettere paura agli avversari».

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, fotografa così la situazione: «Immobile è un grande attaccante ma nel modulo di Mancini fa fatica, nella Lazio fa tantissimi gol perché tutti giocano per lui mentre in nazionale ci sono anche Chiesa e Insigne che cercano spesso azioni individuali».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

