Il Parco degli Scipioni ha aperto i cancelli a La Città in tasca, il festival dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 12 anni, organizzato da Arciragazzi, giunto alla ventiquattresima edizione. Nel finale d'estate, ormai una tradizione, il parco si anima di laboratori, teatro, musica, cinema, danza e letture, tutto a misura di bambino. Ampio spazio, come di consueto, al Cantiere delle Re Boat per costruire le famose imbarcazioni riciclate che il prossimo fine settimana parteciperanno alla regata Re Boat Roma Race al Parco Centrale del Lago dell'Eur. Tra gli spettacoli in cartellone, oggi alle 19 Il gatto Muffa nel Paese di Uffa (dai 5 anni) e alle 21 Dove vanno le nuvole, spettacolo di attore, figure e musica (dai 3 anni). Domani alle 19 la Compagnia dei burattini di Luciano Gottardi porta in scena I capelli dell'Orco e al termine propone un laboratorio per realizzare, e animare, i burattini. Domenica alle 19 gran finale con le musiche e i canti popolari della tradizione regionale italiana. Variopinti i laboratori d'arte, con approfondimenti su Mark Rothko, Bruno Munari e Daniel Buren. Non manca l'universo libro con le letture proposte dalla Libreria Ponte Ponente e da l'Apelettura, il LibroMobile delle Biblioteche di Roma.(F. Pic.)riproduzione riservata ®Fino al 13/9, dalle 17 alle 23, Parco degli Scipioni, via di Porta Latina 10, ingresso libero www.lacittaintasca.com