Il paragone con Milano: lì lo stop è fino alle euro 4

L'emergenza smog non affligge solo Roma, ma le misure prese per contrastarla non son le stesse ovunque. Ciò che salta di più all'occhio, infatti, è che sebbene la situazione di Milano sia più critica, gli Euro 5 e gli Euro 6 non hanno ricevuto il veto sulla circolazione come nella Capitale. A Milano sono ormai otto giorni consecutivi che il Pm10 staziona oltre il limite dei 50 microgrammi. Perciò, il sindaco Sala ha deciso di anticipare già da oggi (con due giorni di anticipo) le misure di secondo livello del Protocollo Aria della Regione Lombardia. Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, sottolineando che «siamo in emergenza. È allarmante. In questa fase è necessario fare ancora di più». Alle limitazioni già in atto da oltre una settimana, si aggiungono quindi: per il trasporto persone il blocco dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli a gasolio fino agli Euro 4; per il trasporto merci, stesso stop fino ai diesel Euro 3 anche sabato, domenica e festivi, mentre gli Euro 4 potranno circolare dalle 12.30. Infine, è vietato utilizzare generatori domestici di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori a 4 stelle nella classificazione ambientale.

Mercoledì 15 Gennaio 2020

