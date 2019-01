Il Papa: «Maria è la più grande influencer»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato un tappeto di colori e bandiere, di sorrisi e speranze, di entusiasmo e promesse. Il saluto dei giovani per Papa Francesco a Panama, dove si è conclusa la Giornata Mondiale della Gioventù, ha registrato numeri imponenti e inattesi per il piccolo Paese centroamericano, che ha appena 4 milioni di abitanti: l'evento infatti si è chiuso con 700 mila presenze alla messa finale al Campo San Juan Pablo II.Il Pontefice, dopo aver utilizzato un linguaggio caro ai giovani sostenendo che «Maria, la Madonna, è la più grande influencer della Storia», ha spronato i giovani a vivere la loro età non come in una «sala d'attesa». Se non si vive il presente - ammonisce Francesco, gli altri «vi tranquillizzano e vi addormentano perché non facciate rumore, perché non facciate domande. E in questo frattanto i vostri sogni perdono quota, cominciano ad addormentarsi e diventano illusioni rasoterra, piccole e tristi». «Cari giovani, non siete il futuro, ma l'adesso di Dio», le sue esatte parole, accolte da un applauso entusiasta.Come detto, nella veglia dell'altra notte Francesco aveva scelto di parlare ai giovani con il loro linguaggio, quello dei social. E aveva chiesto di essere «influencer» di Dio come lo è stata Maria. Ma allo stesso tempo li ha spronati a disconnettersi qualche volta perché «non basta stare tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti e amati». Un messaggio forte è arrivato anche agli adulti perché senza lavoro, istruzione, comunità e famiglia si rischia ugualmente di «uccidere» i giovani. Ma ognuno deve fare la sua parte.«Sapete una cosa? A molti giovani questo - ha concluso il Papa alla messa finale riferendosi all'attesa sempre di un futuro - piace, aiutiamoli perché possano ascoltare l'adesso di Dio». «Dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi. Ma non isolatamente, uniti, creando uno spazio in comune». La prossima Gmg si terrà nel 2022 a Lisbona.(M.Lan.)riproduzione riservata ®