Il Papa: «La città sia vivibile e accogliente»

«Roma sia vivibile e accogliente». Sembrano quasi un riferimento all'attualità e all'emergenza rifiuti le parole pronunciate ieri dal Papa in occasione della festività per i santi patroni Pietro e Paolo. All'Angelus il Pontefice ha benedetto «i cari romani», augurando «ogni bene alla città».

Quindi ha rimarcato: «Grazie all'impegno di tutti voi, di tutti i cittadini, Roma sia vivibile e accogliente. Che nessuno sia escluso, che i bambini e gli anziani siano curati, che ci sia lavoro e che sia dignitoso, che i poveri e gli ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali. Pregate per il vostro vescovo».

Un appello «che arriva al cuore di Roma e di tutti i romani che ogni giorno si battono per costruire una città vivibile e accogliente», commmenta il segretario locale del Pd, Andrea Casu. Mentre Calenda afferma: «Evitiamo retorica su Roma per #SantiPietroePaolo Abbiamo ridotto la Capitale a un immondezzaio».

