Il papà italiano «Cammino come Pluto»

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mia moglie dice che cammino come Pluto ed è vero». Lui è Giorgio Cavazzano, noto a tutti come il maestro. Dal 1962, il 71enne fumettista veneziano disegna le avventure di Topolino col suo inconfondibile tratto: «Topolino è il personaggio più difficile da disegnare. È piccolo e ha una capacità mimica limitata, non è facile da tratteggiare nella maniera corretta», spiega. Complicato ma universale: «Il suo successo deriva dalla sua semplicità. I suoi colori sono il nero, il bianco, il rosso e il giallo, di fatto tutti i colori delle varie etnie al mondo. È multietnico e arriva alle persone con grande facilità». Eppure Topolino a lungo è risultato antipatico: «Vero. All'inizio scenggiatori e disegnatori l'hanno reso spigoloso, saputello. Anche Minni era pettegola. Ora stiamo lavorando per farlo tornare simpatico. E con la sua verve alla faccia della tecnologia è come se compisse 09 anni, non 90». (F.Pon.)riproduzione riservata ®