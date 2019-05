Il Papa incontra la famiglia contestata: «Dovete resistere»

Un invito speciale da parte del Pontefice: recapitato in via Sebastiano Satta, all'indirizzo della famiglia Omerovic, il nucleo di 14 nomadi al centro di accese proteste perché assegnatari di una casa popolare a Casal Bruciato, alla periferia est della capitale.

Nel pomeriggio di ieri infatti la famiglia è uscita sotto scorta per incontrare Papa Francesco a San Giovanni: «Lo ringraziamo per l'invito e per aver mandato nella nostra casa il vescovo ausiliare. Pregheremo insieme. Per me siamo tutti uguali», ha detto Imer, conosciuto come Imco, capo famiglia.

Proprio il Papa Bergoglio, che ieri mattina nella Sala Regia del Palazzo apostolico ha presieduto un incontro di preghiera con il popolo rom e sinti esprimendo vicinanza ai circa 500 presenti, è tornato a parlare delle cronache di questi giorni, pur senza fare esplicito riferimento ai fatti di Casal bruciato: «Prego per voi - ha detto Francesco - soffro quando sul giornale leggo qualcosa di brutto, perché questa non é civiltà. L'amore é la civiltà: perciò, avanti con l'amore, Dovete resistere». (F.Sci.)

