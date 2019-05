IL PAPÀ DEL PRATO

Paolo Travisi

Affacciato dal 6° piano del suo appartamento nel quartiere di Colli Aniene, il signor Maurizio Bianchi, 62 anni di professione informatico, non riusciva più a sopportare quelle aree comunali trascurate. Erbaccia, rifiuti, topi che trasformavano quel verde urbano in una discarica.

Ecco che ha deciso di fare la sua parte di cittadino e dedicarsi, dopo il lavoro e nei week-end, al bene collettivo.

«È stata una rabbia interna verso l'incuria non solo dell'amministrazione, ma anche dei cittadini. Ho raccolto di tutto sul prato, dalle bottiglie ai gratta e vinci. Se non c'è rispetto è inutile parlare di decoro della città - racconta senza polemica - ma ho deciso di fare la mia parte, chiedendo al Comune di poter adottare 4 aree verdi di circa 4000 metri quadrati, per lavorare come volontario e prendermene cura. Qua l'erba era alta più di un metro, ora sembra un prato inglese». Dopo un sopralluogo, è arrivato l'ok dal Dipartimento che per un anno ha concesso l'adozione, offrendo in cambio un'assicurazione per coprire eventuali danni.

«In famiglia all'inizio mi hanno detto sei matto, paghiamo le tasse per questo, poi hanno capito. Ho comprato tutti gli attrezzi meccanici necessari, tagliaerba, decespugliatore, rastrelli, investendo qualche migliaia di euro, ma sono felice». Ed anche il quartiere lo è. La gente suona il clacson e lo saluta, sul gruppo Facebook di Colli Aniene è una sorta di web star. Anche se lui non è sui social.

«Mi fa piacere, significa che il mio impegno quotidiano gratifica i residenti. Alcuni mi hanno offerto dei soldi per gli attrezzi, una signora voleva comprare un trattore, ma io non cerco pubblicità e finché potrò taglierò l'erba». Maurizio Bianchi, è l'unico cittadino uomo in tutta Roma, ad aver chiesto l'adozione di aree comunali.

«Ma ci sono anche 3 donne in altre zone della città che curano spazi vicini agli asili - ci tiene a precisare - abbiamo questo bene pubblico, trattiamolo come si deve. Io spero solo che la bellezza dia il buon esempio».

