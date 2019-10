IL PAPÀ DEI SOGNI

Ida Di Grazia

Il re dei giocattoli Rocco D'Alessandris è morto lo scorso sabato all'età di 85 anni. Fondatore della Rocco giocattoli', una delle più grandi catene di giocattoli a livello nazionale, D'Alessandris aveva ricevuto nel 2011 Cavaliere del lavoro dall'allora sindaco Gianni Alemanno. Era il 1962 quando non ancora trentenne ha dato vita al suo impero. Una crescita esponenziale che ha portato l'azienda nel 1993 ha iniziare un programma di diversificazione, specializzandosi nella vendita al dettaglio. L'imprenditore grazie al suo istinto e alla sua passione è riuscito in pochi anni a trasformare semplici negozi di giocattoli in veri e propri punti di riferimento per tutti i bambini romani.

L'inconfondibile scritta multicolor e la grande margherita dai petali variopinti sono il simbolo di una realtà consolidata ed estremamente dinamica, che opera sul mercato da oltre 40 anni. Non c'è romano che almeno una volta non sia entrato in uno dei negozi di giocatoli della capitale, o genitore in piena crisi da regali di Natale si sia rivolto alla catena per esaudire i desideri dei propri figli. Parlare solo di negozio in cui si vendono giocattoli è riduttivo, perché nella vision del fondatore gli store dovevano offrire molto di più: sogni, esperienze e bei ricordi da portare a casa. Tantissimi gli eventi a tema, o le feste impresse nella memoria di grandi e piccini e sui social in molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un messaggio. Valter ad esempio scrive su twitter: «È morto Rocco D'Alessandris! Sigh! Come dimenticare i bellissimi sabato pomeriggio da Rocco Giocattoli con Joe?», oppure chi dice ancora «Ti ho conosciuto, ti ho voluto bene, perché era impossibile non volertene. Chi ha dedicato la propria vita ai giocattoli, rimarrà immortale per sempre. Ti auguro buon viaggio Rocco».

«Impossibile non ricordare di lui la passione, la dedizione e il grande entusiasmo che metteva in tutto quello che faceva - evidenzia uno dei suoi collaboratori- Ha trasformato i suoi sogni nei sogni di tutti noi, grandi e piccini». I funerali di D'Alessandris si sono svolti ieri nella Chiesa nuova del Divino Amore.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

