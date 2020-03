Il Papa a sorpresa cammina per strada La preghiera per le fine della pandemia

Enrico Chillè

Un pellegrinaggio a sorpresa, da solo, quasi come un curato di campagna, con l'auto e il servizio di sicurezza alcuni passi indietro. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani, per liberare Roma, l'Italia e il mondo dalla piaga del coronavirus.

Dopo la preghiera nella chiesa - che è la stessa in cui Francesco andò in gran segreto la mattina dopo la sua elezione - Bergoglio è poi stato, facendo un tratto di via del Corso a piedi, in San Marcello al Corso, dove si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché finisse la Grande Peste a Roma.

Una vera sorpresa, l'iniziativa di Francesco, che solo poche ore prima aveva celebrato l'Angelus in streaming dalla Biblioteca Apostolica. Bergoglio ha ricordato il caso drammatico della Lombardia: «È stata molto colpita, ma ci sono sacerdoti che in mille modi cercano di essere vicini al popolo e fanno sì che non si senta abbandonato. Li ringrazio, perché con zelo apostolico hanno capito che in tempi di pandemia non si deve fare il don Abbondio». Citazione di manzoniana memoria sul curato imbelle che non celebrò il matrimonio tra Renzo e Lucia perché «il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare».

L'emergenza coronvirus cambia radicalmente anche le abitudini dei cattolici italiani. Il Vaticano ha deciso che tutte le celebrazioni della Settimana Santa, fino a Pasqua, si terranno senza fedeli. Tutte le messe, con l'avvicinarsi alla Pasqua, saranno trasmesse in radio, tv e anche in streaming sul web, per non far sentire soli i fedeli che non possono partecipare alla liturgia, ammassandosi nelle chiese.

