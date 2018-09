Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il palcoscenico del Teatro Argentina si apre al dialogo tra Italia e Russia proponendo il 14 e il 15 settembre lo spettacolo Il revisore. Una versione, capolavoro dello scrittore Nikolaj Gogol', un'opera di denuncia della corruzione pubblica, nella trasposizione attualizzata dal regista georgiano Robert Sturua. A interpretare il ruolo principale di Chlestakov, Aleksandr Kaljagin, attore russo di grande tradizione e dalla brillante carriera cinematografica, anche fondatore e direttore del Teatro Et cetera di Mosca.Grottesca e satirica, l'opera è una commedia degli equivoci che mette alla berlina la corrotta burocrazia di una cittadina zarista, presa al laccio dai suoi stessi inganni. La prima rappresentazione dello spettacolo risale al 1836 nel famoso Teatro Aleksandrinskij a San Pietroburgo. Considerata tra le commedie più importanti del teatro russo, Il revisore di Gogol è la storia di come un piccolo funzionario viene scambiato per un importante ispettore inviato da San Pietroburgo, la capitale, a far luce su abusi amministrativi.