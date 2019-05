IL PALAZZO OCCUPATO

Valeria Arnaldi

La paura attanaglia una regione - l'Emilia Romagna - e ha un giorno - oggi - da trascorrere con il fiato sospeso a causa del maltempo.

Famiglie isolate. Allerta per possibili evacuazioni. Esondazioni. Scuole chiuse. Perfino neve sugli Appennini. In gran parte dell'Italia sembra sempre inverno. Il maltempo che sta investendo la penisola, come detto ha colpito in particolar modo l'Emilia Romagna: qui è ancora allerta rossa. Arancione invece su Marche, Abruzzo, Molise. Gialla su Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sorvegliati speciali i fiumi Secchia, Panaro, Savio, Lamone, Montone, Ronco, Marecchia, Idice, alcuni dei quali hanno già tracimato, come la diga di Ridracoli. Crollata la briglia della diga di Ponte Verucchio. La ferrovia Bologna-Rimini, tra Cesena e Forlì, è stata interrotta a seguito della chiusura del ponte sul fiume Savio. Oggi le scuole resteranno chiuse a Cesena, Ravenna e in vari altri comuni. Smottamenti e frane hanno causato interruzioni su alcune provinciali in Appennino: quindici le persone rimaste isolate a Mercato Saraceno, tre quelle a Bagno di Romagna, due le famiglie a Modigliana. Nel Ravennate, la piena del Senio è al record storico di 15 metri. Preallerta per possibili evacuazioni a San Bartolo. Allagamenti a Imola. Non sono state risparmiate le coste con erosioni diffuse sul litorale.

Ingenti i danni alle coltivazioni arboree, in campo, in serra e simili per grandinate e vento forte che lo scorso weekend hanno colpito il Paese in più regioni. Confagricoltura conta danni per milioni di euro. Nel Monferrato, in orti, vigne e campi sono stati registrati danni fino al 70%. Sabato scorso una violenta grandinata con chicchi grandi fino a tre centimetri si e abbattuta sul Nord dell'Astigiano e al confine tra Piemonte e Lombardia. Numerosi gli alberi caduti, sempre per la grandine, nelle aree di Vercelli, Novara e fino al Milanese. Nel Mantovano a far temere sono le temperature rigide. La grandine ha causato ingenti danni pure nel Lazio, a Latina e nelle campagne tra Aprilia, Cisterna e zone limitrofe, nonché in Sardegna, specie nel Nuorese. Voli cancellati per il forte vento, in Toscana, all'aeroporto di Firenze. Maltempo in Veneto e in Puglia.

Stando alle previsioni di Meteo.it e 3bmeteo.it, la situazione non migliorerà a breve. Fino a domani è annunciata pioggia soprattutto su Centro Sud ed Emilia Romagna. Si attende un miglioramento per giovedì ma da venerdì tornerà il freddo.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

