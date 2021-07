IL PAGELLONE TV

Marco Castoro

Promossi e bocciati nel periodo primavera-estate

10

AZZURRI DI MANCINI

La vittoria dell'Italia è stata seguita da 20 milioni e mezzo di telespettatori. Su Rai1 18.172.000 pari al 73,7% di share. Oltre 18 milioni e mezzo e il 78,7% hanno visto i rigori su Rai1. Su Sky la finale è stata seguita da una media di 2 milioni e 432 mila spettatori e il 9,9% di share. Ha funzionato anche il pre e post partita condotto da Paola Ferrari. Unico neo Notti Europee.

9

MANESKIN ALL'EUROVISION

Ascolti super per i Maneskin su Rai1: 10,7 milioni e 53,5% di share nella serata finale di Sanremo e 4 milioni e mezzo di spettatori e il 25% di share all'Eurovision.

8,5 LA FICTION DI RAI1

Le Indagini di Lolita Lobosco oltre 7 milioni di spettatori (share 28,8%), Màkari 6,5 milioni (26,3%), Che Dio Ci Aiuti: 6,1 milioni (27,1%), il Commissario Ricciardi sfiora i 6 milioni (24,7%), La Bambina che non Voleva Cantare 5,5 milioni (23,2%), Carosello Carosone 5,5 milioni (22,9%), La Fuggitiva 5,3 milioni (22,2%), Leonardo 5,2 milioni (21,3%), Un passo dal cielo6 I Guardiani vicino ai 5 milioni (21,6%).

8

REPORT E CHI L'HA VISTO?

Due garanzie nella prima serata di Rai3. Report con le sue inchieste è cresciuto fino a superare il 12%, mentre Chi l'ha visto? è arrivato al 14%.

7,5

PIO E AMEDEO, AMICI, LIORNI

Pio e Amedeo che hanno chiuso in bellezza la loro Felicissima Sera su Canale 5 con il 22,5% di share e oltre 4 milioni e 300 mila spettatori. Al sabato sera su Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha sbancato superando i 5 milioni di media spettatori con 25,8% di share. Ascolti super anche per Marco Liorni con Reazione a Caterina

7

DEL DEBBIO, GILETTI, COSTANZO, BOVA E DIACO

Su Rete4 Dritto e Rovescio 9%. Su La7 Non è L'Arena al 9% nella seconda parte. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 15%. Bova con Buongiorno Mamma ha sfiorato il 20% e battuto Ulisse. E in seconda serata bene Diaco con Ti Sento su Rai2.

6,5

TEMPTATION, L'ISOLA, GF VIP

Conferme per i reality di Canale 5. Le finali: L'Isola dei Famosi 23% di share, Grande Fratello Vip 5: 25,4%. Temptation Island 21,5%

6

BRIGNANO, DE GIROLAMO

Sufficienza piena per Un'ora sola vi vorrei e per Ciao Maschio su Rai1. Su Rai2 invece buone performance per Manuela Moreno in Tg2 Post e Francesca Fagnani con Belve

5

BONOLIS, GIALLINI E PANARIELLO

Ci si aspettava di più da Avanti Un Altro Pure di Sera e da Lui è peggio di me su Rai3.

4,5

SIMONA VENTURA

Su Rai 2 Game of Games con Simona Ventura non è arrivato al 4%.

4

IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO

Netto il calo di ascolti su Rai3 del Concerto del Primo Maggio che ha perso due punti di share e 700 mila telespettatori.

3

LA PARTITA DEL CUORE, PARISELLA

Su Canale 5, non arriva in doppia cifra. Su Rai2 Anni 20 fa l'1,9%. Deludente la conduzione di Francesca Parisella.

