Il padre non gli dà i soldi: prende l'auto a fucilate

Prende la doppietta del nonno e spara all'auto del padre. Paura, l'altra notte, a Torre Maura. Succede tutto in una manciata di minuti, dopo le 6 del pomeriggio di domenica. Prima un litigio furibondo con la madre, poi con il padre. Infine la vendetta contro l'auto di famiglia. Motivo della discussione? Sempre lo stesso: soldi. Denaro che il ragazzo pretende dalla mamma. Fra i due e l'ennesima richiesta ci si mette il padre. «Non ti diamo niente, adesso basta». Gli urla l'uomo allontanandolo dalla moglie.

Il figlio è accecato dall'odio. Afferra una doppietta sottratta qualche giorno prima in casa dei nonni, la carica a pallettoni ed esce. Accecato dalla rabbia, la voglia di vendicarsi vince sulla ragione. «Scendi che ce la vediamo noi due». Ma il padre di avvicinarsi al figlio non ci pensa proprio. Anzi, per paura si rifugia da alcuni parenti, nella vicina via dei Colombi. Il ragazzo aspetta qualche minuto. Ma il papà di uscire allo scoperto non ci pensa. Per tutta risposta il giovane, un 22enne ben conosciuto a polizia e carabinieri, esplode vari colpi di fucile. Quattro, in particolare, centrano l'autovettura parcheggiata sotto casa dei genitori. Colpi che terrorizzano l'intero quartiere. Invece è solo un ragazzo, scatenato come una furia, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti. Se ti fai rivedere di spezzo urla, minacciando, al padre. Qualcuno telefona al 112, il numero unico delle emergenze. Prima che il centralino passi le chiamate alla sala operativa dei carabinieri passa del tempo. Troppo. Quando arriva la radiomobile dei carabinieri il giovane è in strada. Imbraccia ancora il fucile quando arrivano i carabinieri. Alla vista delle divise il ragazzo ricarica il fucile. La situazione è drammatica ma gli uomini del 112 lo convincono ad arrendersi. L'uomo è stato arrestato e tradotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione del magistrato per l'interrogatorio di garanzia.(E. Orl.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

