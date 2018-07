Il nuovo presidente di Palaexpo? Mangiava banconote

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaCambio della guardia al Palaexpo di Roma. È Cesare Maria Pietroiusti, classe 1955, il nuovo presidente dell'ente capitolino. Il gallerista, con una laurea in medicina, prende il posto del commissario Innocenzo Cipolletta. Un passaggio delle consegne, però, non indolore che avrebbe già scatenato la polemica. Pietroiusti, infatti, è un esponente e sostenitore dell'arte relazionale con performance sperimentali. Un'avanguardia che spinge sempre più in là i confini dell'arte. Di lui si ricorda una performance durante la quale avrebbe ingoiato banconote, per poi restituirle dopo averle evacuate. Obiettivo, la decontestualizzazione del denaro. Ma non tutti sarebbero rimasti sedotti dalle sue sperimentazioni. Così, dopo la nomina, è boom di polemiche. «Virginia Raggi - afferma il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi - ha scelto e nominato Pietroiusti, siamo sgomenti. Speriamo che il neo direttore non voglia stupirci ulteriormente ingerendo, al posto delle banconote, monete in metallo. E ancora: «L'assunzione al Palaexpo di Pietroiusti è forse il primo passo per la realizzazione della criptovaluta?», ironizza la consigliera Pd Ilaria Piccolo. Conclude Vittorio Sgarbi: «È la tipica nomina di una mente ottenebrata. Pietroiusti sta alla Raggi, come il mago Do Nascimento sta a Wanna Marchi».