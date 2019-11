Il nostro viso varrà come carta d'imbarco e documento. E presto potremo lasciare i famigerati liquidi nel bagaglio a mano. Partiamo dal riconoscimento facciale: come anticipato da Mauro Evangelisti su Il Messaggero entro la fine del mese, inizierà l'applicazione all'aeroporto di Fiumicino del sistema di controllo affidato totalmente alla biometria. Funziona così: arrivi al terminal, vai alla macchina fai-da-te, metti il passaporto nel lettore ottico e ti fai inquadrare dalla telecamera che memorizza il volto. Da quel momento, grazie alla biometria, il viso vale per tutti i passaggi successivi. Non servono più né carta d'imbarco, né documento. Attenzione: si partirà, in forma sperimentale, con un'unica compagnia (Klm) e un'unica destinazione, Amsterdam, ma l'obiettivo è diffondere il sistema a tutti i voli.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

