«Il nostro AstraZeneca protegge per tutta la vita»

I vaccini contro il Covid Oxford AstraZeneca, prodotti e somministrati in India con il nome commerciale di Covishield, offrono una protezione dal contagio che può durare tutta la vita. È il risultato di uno studio realizzato nel Regno Unito, e diffuso da The Sun, che spiega come il siero non solo generi anticorpi contro il virus, ma abbia anche creato «campi di addestramento» nel corpo, per consentire alle cellule T di contrastare le nuove varianti.

Gli autori della ricerca sono scienziati di Oxford, Regno Unito e Svizzera e hanno pubblicato la loro scoperta sulla rivista Nature Immunology: vaccini adenovirus come quelli sviluppati da AstraZeneca e Johnson & Johnson possono addestrare l'organismo a continuare a produrre cellule T vitali per lungo tempo . dopo che gli anticorpi del vaccino sono diminuiti. E potrebbero continuare a produrli per tutta la vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

