Il nome è impegnativo e la proprietà pure. Ci si aspetterebbe dunque una gestione con i fiocchi. Ma, purtroppo, alla Locanda Pozzetto così non è: la mancanza di cordialità e la superficialità la fanno da padroni. Stiamo parlando dell'antica casa di famiglia di Renato Pozzetto, quella di Laveno Mombello sul Lago di Como che oggi risistemata è diventata ristorante e albergo. La cucina che strizza l'occhio alla tradizione pur essendo moderna e rivisitata, con piatti con ingredienti ricercati che sono anche interessanti. Formaggi di capra, anguilla marinata o trota salmonata, la terrina di foie gras o la fiorentina. Il panorama è indubbiamente bello. Quello che proprio non funziona è la gestione. Il dubbio resta: il grande Pozzetto (che ci mette il nome e la faccia) lo sa?

Locanda Pozzetto - Via Montecristo, 23 - Laveno Mombello (Va) - tel. 0332/666335.

