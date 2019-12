Il nome è divertente. Un gioco di parole che invita ad entrare. Ampie vetrate con vista strada, nel quartiere Isola a Milano, tra passanti abitudinari, turisti e amanti del jazz (dietro l'angolo c'è il famoso Blue Note, ma ce n'è un altro in piazza Diaz, a due passi da piazza Duomo). Tovaglie a quadrettroni. Ambiente rustico. Locale informale. Servizio gentile. Ma ciò che appare spesso non è. La carne domina, come le patate. E guai a non essere così, si direbbe. Carni di nostra produzione, c'è scritto nel menu. Ma il filetto come l'hamburger di tutta la presunta qualità hanno poco. La cottura è sbagliata. L'impiattamento è arruffato. Le patate? A stick, in crocchette, al cartoccio ripiene, al salto, arrotolate, e si potrebbe continuare, dalla qualità fast. A non essere fast è solo il conto. Fuori controllo.

Il Bue e la Patata - via Porro Lambertenghi 24, Milano

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

