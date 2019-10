IL NOBEL RADDOPPIA

Claudio Fabretti

È l'anno del doppio Nobel. E i vincitori sono (quasi) insospettabili: la scrittrice e attivista polacca Olga Tokarczuk e l'autore austriaco Peter Handke. A loro sono stati assegnati i premi per la Letteratura, rispettivamente per il 2018 e il 2019. La decisione è arrivata dopo lo stop dell'anno scorso, in seguito all'accusa di molestie che aveva colpito il regista e fotografo Jean-Claude Arnault, marito della poetessa e scrittrice Katarina Frostenson, giurata dell'Accademia. Travolta dallo scandalo, l'Accademia di Svezia, anche in seguito anche ai finanziamenti poco chiari al club culturale Forum, al centro di Stoccolma, aveva deciso nel 2018 lo stop del premio e il rinvio dell'assegnazione al 2019. L'ultimo Nobel per la Letteratura era dunque stato quello del 2017, andato allo scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro.

Cinquantesettenne, considerata una dei romanzieri più dotati della sua generazione in Polonia, Tokarczuk è stata premiata per il 2018 in virtù della sua «immaginazione narrativa che - recita il comunicato dell'Accademia svedese - con enciclopedica passione rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita». Una passione che alimenta la sua scrittura fin dall'esordio narrativo nel 1993 con Il viaggio del popolo del libro (1993) in cui racconta un percorso rocambolesco, nella Francia del Seicento, per recuperare un libro magico. In Italia si è imposta all'attenzione con il romanzo I Vagabondi, pubblicato da Bompiani.

Il Nobel 2019 è andato invece a Handke, per «il lavoro influente che, con ingenuità linguistica, ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana» e per «la straordinaria attenzione ai paesaggi e alla presenza materiale del mondo, che ha reso il cinema e la pittura due delle sue maggiori fonti di ispirazione». Il film Il cielo sopra Berlino, ad esempio, è nato proprio dalla sua collaborazione con il regista Wim Wenders. Come narratore, Handke ha conquistato tutti con un libro tenero e sconvolgente, Infelicità senza desideri (1972), in cui racconta il suicidio della madre.

La cerimonia di premiazione dei due scrittori si svolgerà il 10 dicembre a Stoccolma. Ognuno riceverà i 9 milioni di corone svedesi che corrispondono a oltre 800mila euro. Paradossalmente, il Nobel va a colui che voleva abolirlo. Nel 2014, infatti, proprio Handke, in occasione dell'assegnazione del premio per la Letteratura al francese Patrick Modiano, dopo aver dispensato grandi complimenti al collega, propose l'abolizione del Nobel, perché «con la sua falsa canonizzazione della letteratura, porta solo un momento di attenzione nelle pagine dei giornali e niente più».

Non è la prima volta che viene annullato e rimandato il più ambito riconoscimento letterario mondiale. E anche per la doppia assegnazione esiste un precedente: nel 1950 vinsero il Nobel per la Letteratura William Faulkner per il 1949 e Bertrand Russell per il 1950.

Venerdì 11 Ottobre 2019

