Il Nobel per la Fisica agli investigatori del mistero buchi neri

And the Nobel goes to tre scienziati che hanno dedicato la vita allo studio dei buchi neri. Sir Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez si aggiudicano il prestigioso premio Nobel per la Fisica 2020 e 10 milioni di corone svedesi (circa 950mila euro), grazie al loro rivoluzionario e instancabile lavoro di ricerca sull'Universo ed i suoi affascinanti misteri. Il professor Penrose, collega e amico del leggendario Stephen Hawking, è un fisico matematico britannico dell'Università di Oxford, che grazie a tecniche innovative ha dimostrato «che la formazione dei buchi neri è una solida predizione della teoria della relatività di Einstein». L'astrofisico tedesco Genzel, direttore dell'Istituto Max Planck, e la collega americana Andrea Ghez, docente della Ucla, condividono la scoperta di un gigantesco buco nero al centro della Via Lattea: Sagittarius A ha infatti una massa 4 milioni di volte superiore a quella del Sole. (N. Riv.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

