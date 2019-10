«Il Nobel è suo». Increduli i tre vincitori

Michela Poi

Una scoperta rivoluzionaria, che potrebbe aiutare a combattere malattie gravissime quali cancro e anemia. William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe e Gregg L. Semenza hanno capito come le nostre cellule si modificano e si adattano in caso di mancanza di ossigeno. E per questo si sono aggiudicati il premio Nobel per la Medicina. Una scoperta che ha portato alla luce un meccanismo fondamentale alla base del nostro organismo. Capita spesso infatti che le cellule del nostro corpo debbano rispondere a una mancanza di ossigeno: può accadere durante una gita ad alta quota, ad esempio, o nel bel mezzo di un'attività sportiva. Ma anche nel caso in cui ci si ammali di cancro. «Le cellule che crescono nei tumori consumano grandi quantità di ossigeno - ha spiegato la giuria dell'Accademia durante la cerimonia di assegnazione del premio - ed è fondamentale capire come riescano ad adattarsi a questa mancanza». La vittoria è stata una sorpresa per i tre scienziati, tutti di nazionalità diversa. «Quando ho ricevuto la chiamata ero a letto», ha dichiarato l'americano William G. Kaelin Jr, 60 anni. «Ci ho messo qualche minuto per capire. Avevo appena fatto un incubo: non avevo vinto alcun premio». Anche Gregg Semenza, 63 anni, dormiva quando è arrivata la fatidica chiamata, tanto che il telefono ha squillato per diversi minuti senza risposta. «È stato meraviglioso. Ho sentito questo gentiluomo dirmi che avrei ricevuto il premio Nobel. Da allora sono scioccato e confuso». Stava invece lavorando a un nuovo progetto di ricerca il terzo vincitore del prestigioso premio, l'inglese Ratcliffe, 65 anni. «Sono felice», ha commentato a caldo, anche se non lo entusiasma finire sotto i riflettori. «Farò il mio dovere, spero». «È un omaggio al laboratorio, a coloro che mi hanno aiutato a realizzarlo e hanno collaborato con me al progetto nel corso degli anni, a molti altri in questo campo, e non da ultimo alla mia famiglia per la loro pazienza per tutti gli alti e bassi», ha concluso.

riproduzione riservata ®

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA