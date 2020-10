Il Nobel a Louise Glück poetessa della solitudine

ROMA - «Una inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale». Con questa motivazione, è stato assegnato alla poetessa statunitense Louise Glück Il Nobel per la Letteratura 2020.

Nata da genitori immigrati ebrei ungheresi, Glück è cresciuta a Long Island. Durante l'adolescenza ha sofferto di anoressia, che l'ha costretta ad abbandonare gli studi superiori alla George W. Hewlett High School e poi quelli universitari al Sarah Lawrence College e alla Columbia University di New York. Pur non ottenendo la laurea, la scrittrice si è formata sotto la supervisione della poetessa statunitense Leonie Adams.

Protagonista di una poesia tragica, dal forte retroterra autobiografico, espressa in una dozzina di antologie (premio Pulitzer per la collezione The Wild Iris), la neo-Nobel ha trattato temi come l'isolamento e la solitudine, riletti attraverso le lenti dei classici greci e letture amate come quella di Dante Alighieri. Residente a Cambridge, nel Massachusetts, la 77enne Glück è rimasta «sorpresa e contenta» quando di primissima mattina ha ricevuto la telefonata dell'annuncio del Nobel.

