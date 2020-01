Il Negroni Rubino spiegato da Emiliano

Emiliano Arena, bar manager del Dalodi di Roma, spiega come preparare a casa il Negroni Rubino, un Negroni dal gusto più morbido rispetto all'originale per via dei bitter e vermouth scelti.

Ingredienti: mezza tazzina da caffè di London Dry Gin, mezza tazzina da caffè di Martini Riserva Speciale Rubino, mezza tazzina da caffè di Martini Riserva Speciale Ambrato.

Preparazione: inserire il ghiaccio nel bicchiere, raffreddarlo ed eliminare l'acqua in eccesso con un colino. Quindi versare un ingrediente alla volta. Mescolare e decorare con una fettina di limone o d'arancia.

La curiosità: il Negroni è stato inventato tra il 1918 e il 1919 a Firenze. Caso raro, la sua nascita non si deve a un barman, ma a un cliente appassionato di cocktail, il conte Camillo Negroni.(N.Cav.)

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

